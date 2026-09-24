Москва24 сен Вести.Российские разведчики заметили, как украинский беспилотник сел в полуразрушенном доме, расположенном в селе Омельник. Пункты базирования дронов противника стали основными целями артиллеристов группировки войск "Восток". В разговоре с ИС "Вести" поделился командир взвода этого подразделения с позывным Грига.

Ореховский укрепрайон - это сеть оборонительных сооружений, созданная украинскими войсками. К этой зоне относится населенный пункт Омельник, указал он.

Необходимо было расчистить путь для пехоты. Мы выкатились на орудиях, на [самоходной пушке] 2С5 [Гиацинт-С]. В населенном пункте стоял дом, враг находился в доме, за домом был уничтожен подвал. Первые два - пристрелочных, и три - по цели сказал Грига

В районе Красного Яра по направлению к Орехову на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) противник оборудовал в зданиях и лесополосах пункты управления беспилотниками, оттуда запускали разведывательные дроны и тяжелые гексакоптеры, ранее рассказывал механик-водитель с позывным Север.