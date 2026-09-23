Военные "Востока" выпустили по ВСУ ракеты в Червоном Яре

Военный "Востока": в Червоном Яре выпустили 50 ракет по ВСУ Военные "Востока" выпустили по ВСУ ракеты в Червоном Яре

Москва23 сен Вести.В районе Красного Яра по направлению к Орехову на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) противник оборудовал в зданиях и лесополосах пункты управления беспилотниками, оттуда запускают разведывательные дроны и тяжелые гексакоптеры.

Об этом заявил ИС "Вести" механик-водитель группировки войск "Восток" с позывным Север.

Было зафиксировано скрытное перемещение дополнительных сил, подчеркнул он.

Работали почти сутки, постоянно выкатывались, заряжались, стреляли вставали обратно в отстойник, снова выезжали и стреляли. За сутки мы выпустили порядка, ну, пятидесяти, может, ракет сказал Север

Ранее сообщалось, что экипаж САУ "Мста-С" "толкает" противника на подступах к Доброполью.