Командир РСЗО "Ураган": есть 4 минуты на развертывание

Командир РСЗО "Ураган": раскрываемся не более 4 минут Командир РСЗО "Ураган": есть 4 минуты на развертывание

Москва23 сен Вести.На Запорожском направлении российские войска продолжают продвигаться. В районе Красного Яра по направлению к Орехову на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было обнаружено движение подразделений ВСУ.

Координаты целей были переданы артиллеристам группировки войск "Восток". Об этом заявил командир боевой машины 30 артбригады этого подразделения с позывным Орлик.

По его словам, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" ударили по позициям противника осколочно-фугасными снарядами.

Раскрытие идет четыре минуты, ну, три-четыре минуты. А мы всё это сделали за 2 минуты. Просто вот приехали, навелись, ждали команды, отработали сказал Орлик



ВСУ используют дроны с ночной оптикой у Доброполья.

Ранее сообщалось, что экипаж САУ "Мста-С" "толкает" противника на подступах к Доброполью.