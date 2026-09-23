Москва23 сенВести.На Запорожском направлении российские войска продолжают продвигаться. В районе Красного Яра по направлению к Орехову на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было обнаружено движение подразделений ВСУ.
Координаты целей были переданы артиллеристам группировки войск "Восток". Об этом заявил командир боевой машины 30 артбригады этого подразделения с позывным Орлик.
По его словам, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" ударили по позициям противника осколочно-фугасными снарядами.
Раскрытие идет четыре минуты, ну, три-четыре минуты. А мы всё это сделали за 2 минуты. Просто вот приехали, навелись, ждали команды, отработалисказал Орлик
ВСУ используют дроны с ночной оптикой у Доброполья.
Ранее сообщалось, что экипаж САУ "Мста-С" "толкает" противника на подступах к Доброполью.