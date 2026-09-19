Москва19 сен Вести.На подступах к Доброполью в Донецкой Народной Республике (ДНР) артиллерийские подразделения поддерживают наступление штурмовых групп, заявил ИС "Вести" механик - водитель орудия "Мста-С" 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Анатолий Ямщиков.

Используя самоходную гаубицу "Мста-С", бойцы поражают цели из замаскированных огневых позиций, указал он.

Врага толкаем этим орудием, объемом массового удара. Штурмовикам помогаем, ребятам. Сам был там, знаю, что это нужно. Я видел это все, как говорится изнутри, насколько артиллерия помогает