Москва16 сен Вести.Российские войска, используя гранатометы АГС "Пламя" и артиллерию, ведут бои по зачистке территорий и уничтожению укрепрайонов ВСУ в Днепропетровской области. Командир взвода с позывным Баир рассказал ИС "Вести", как расчет гранатомета "Пламя" ведет интенсивный беспокоящий огонь по позициям ВСУ, чтобы подавить противника и обеспечить работу более тяжелого вооружения.

Он рассказал, что автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя" - проверенное временем и эффективное оружие, которое активно применяется для поддержки штурмовых групп. Боевая скорострельность гранатомета достигает 400 выстрелов в минуту, что обеспечивает высокую плотность огня. Расчет ведет интенсивный огонь короткими очередями по 5 выстрелов, подавляя огневые точки противника в укрепленных окопах. Радиус сплошного поражения осколками одного боеприпаса составляет до 7 метров. Для максимальной эффективности поражения цели стрельба ведется по тактической схеме, обеспечивающей перекрытие зон разрыва гранат. Ведение такого "беспокоящего" огня сковывает действия противника и не позволяет ему перегруппироваться.

Если это не полное поражение, то просто не давать противнику наблюдать за нашими действиями. Также загнать противника, допустим, в блиндаж, чтобы дальше уже доработало более точное оружие, более тяжелое рассказал командир взвода с позывным Баир

Ранее Минобороны России сообщало, что 14 сентября российские военнослужащие поразили локомотивы и воинские эшелоны в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.