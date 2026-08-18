Боец "Востока" рассказал о работе гаубицы "Гиацинт-Б" на запорожском направлении Командир орудия "Гиацинт-Б" рассказал о выполнении боевых задач под Запорожьем

Москва18 авг Вести.Гаубица "Гиацинт-Б" остается одним из самых массовых орудий российской артиллерии. О ее работе на запорожском направлении рассказал ИС "Вести" наводчик группировки "Восток" с позывным Хром.

Артиллерийские подразделения группировки ВС РФ "Восток" успешно выполняют задачи по подавлению логистических узлов и ликвидации укрепленных позиций противника на запорожском участке фронта. Расчеты 152-мм орудий "Гиацинт-Б" 30-й гвардейской бригады обеспечивают эффективную огневую поддержку наступающим штурмовым группам, способствуя продвижению российских войск.

Боеприпасы применяются осколочно-фугасные, в основном на заряде полном, дальность стрельбы порядка 25 км. Первый снаряд ложится в районе цели. По наблюдениям, это порядка не больше 50 м. Выявили колонну техники из числа порядка двух единиц техники MaxxPro. Со второго снаряда мы попали в центр колонны. Соответственно, колонна вся остановилась. И третьим-четвертым снарядом была уничтожена полностью колонна рассказал Хром

По словам командира орудия с позывным Бурый, орудия не смолкают, идет ликвидация одного укрепрайона врага за другим.

Получается, что по укрепрайонам работаем за укрепрайоном. Также есть контрбатарейная стрельба. Когда мы дежурим также отрабатываем, допустим, если движение есть какое-то, допустим, техника поехала, по технике отрабатываем рассказал Бурый

Ранее в Минобороны России сообщалось, что силами группировки российских войск "Восток" за летний период под контроль армии РФ перешло 7 населенных пунктов в Днепропетровской области и 12 – в Запорожской.