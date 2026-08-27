Москва27 авгВести.Российские артиллеристы и операторы беспилотных систем создали необходимые условия для захода штурмовых подразделений в село Неженка.
Об этом заявил ИС "Вести" стрелок группировки войск "Восток" с позывным Армян.
Бойцы очистили село, располагающееся в Запорожской области, от украинских военных. Одного из боевиков взяли в плен, указал он.
Один попался нам раненый, оказался офицером. Сдали мы его куда положено, в нужные структуры. Все разведданные, как, что и где у них находится - все узналисказал Армян
На запорожском направлении противник находится под давлением экипажа надежной, точной, неприхотливой самоходной гаубицы "Мста-С", заявил наводчик с позывным Алтай.