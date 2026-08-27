"Все узнали": боец "Востока" рассказал об итогах разговора с пленным офицером

Боец "Востока": от пойманного офицера узнали о позициях ВСУ "Все узнали": боец "Востока" рассказал об итогах разговора с пленным офицером

Москва27 авг Вести.Российские артиллеристы и операторы беспилотных систем создали необходимые условия для захода штурмовых подразделений в село Неженка.

Об этом заявил ИС "Вести" стрелок группировки войск "Восток" с позывным Армян.

Бойцы очистили село, располагающееся в Запорожской области, от украинских военных. Одного из боевиков взяли в плен, указал он.

Один попался нам раненый, оказался офицером. Сдали мы его куда положено, в нужные структуры. Все разведданные, как, что и где у них находится - все узнали сказал Армян

На запорожском направлении противник находится под давлением экипажа надежной, точной, неприхотливой самоходной гаубицы "Мста-С", заявил наводчик с позывным Алтай.