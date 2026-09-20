Сапер "Центра": у Доброполья отстреливаемся от дронов ВСУ

ВСУ используют дроны с ночной оптикой у Доброполья Сапер "Центра": у Доброполья отстреливаемся от дронов ВСУ

Москва20 сен Вести.Военнослужащие группировки войск "Центр" наступают на Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) с нескольких сторон. Противник пытается им противостоять.

Об этом заявил ИС "Вести" оператор-сапер разведывательного подразделения с позывным Макс.

Находясь под прикрытием операторов ударных беспилотников и артиллерии, штурмовики приближаются к мощному укрепрайону ВСУ, готовятся к его штурму. Противник цепляется за свои позиции, массово применяет дроны, указал он.

Их только отстреливать и маскироваться. Прятаться, бежать от них бесполезно. У них есть камера ночная, они [могут] увидеть в лесу все передвижения. Летают быстро - больше 100 км в час сказал Макс

Ранее сообщалось, что экипаж САУ "Мста-С" "толкает" противника на подступах к Доброполью.