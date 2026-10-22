Боец ВС РФ: командиры ВСУ заставляли раненых удерживать позиции в Червоном Яре Комвзвода: раненых боевиков ВСУ заставили удерживать позиции в Червоном Яре

Москва22 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляло раненых боевиков удерживать позиции в Червоном Яре в Запорожской области.

Об этом рассказал командир штурмового взвода 155-го полка 55-й дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным Больтазар, сообщает ТАСС.

Как правило, как только мы подходим к какому-то населенному пункту, как правило, там уже никого нет. Бывает, [что] только остаются какие-то раненые - трехсотые, которые пытаются отбиться по приказу сказал он

Накануне в российских силовых структурах заявили, что Червоный Яр служил для ВСУ накопителем сил, откуда распределяли украинские подразделения.

В Минобороны сообщили 21 октября, что бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.