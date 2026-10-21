МО: ВС РФ освободили Юльевку и Червоный Яр в Запорожской области

ВС России освободили Юльевку и Червоный Яр в Запорожской области МО: ВС РФ освободили Юльевку и Червоный Яр в Запорожской области

Москва21 окт Вести.Подразделения Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что боевиков ВСУ из Червоного Яра выбили военнослужащие группировки войск "Восток" ВС РФ. Юльевка перешла под российский контроль благодаря действиям подразделений группировки "Днепр".

Ранее сообщалось, что российскими войсками создан плацдарм для наступления в Запорожской области. Соответствующие возможности для подразделений ВС РФ открылись после взятия Тимошеновки.