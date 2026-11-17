Москва17 нояВести.Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Заливное перешло под контроль военнослужащих Восточной группировки.
Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Заливное Запорожской областиговорится в сообщении ведомства
Российские бойцы также нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, а также штурмового полка ВСУ.
Потери противника в зоне ответственности группировки "Восток" составили более 120 военнослужащих. ВСУ также потеряли боевую бронированную машину, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее Минобороны раскрыло цели ночного массированного удара по объектам ВПК на Украине. Кроме того, ВС РФ ударили по Северному и Южному мостам в Киеве, по которым перевозились военные грузы и техника ВСУ.