ВС России освободили Заливное в Запорожской области Минобороны: российская армия освободила Заливное в Запорожской области

Москва17 ноя Вести.Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Заливное перешло под контроль военнослужащих Восточной группировки.

Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Заливное Запорожской области говорится в сообщении ведомства

Российские бойцы также нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, а также штурмового полка ВСУ.

Потери противника в зоне ответственности группировки "Восток" составили более 120 военнослужащих. ВСУ также потеряли боевую бронированную машину, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны раскрыло цели ночного массированного удара по объектам ВПК на Украине. Кроме того, ВС РФ ударили по Северному и Южному мостам в Киеве, по которым перевозились военные грузы и техника ВСУ.