Российские войска освободили Омельник в Запорожской области Минобороны: ВС РФ освободили Омельник в Запорожской области

Москва19 окт Вести.Военные российской группировки "Восток" взяли под контроль населенный пункт Омельник в Запорожской области, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Там отметили, что подразделения "Востока" продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ.

Кроме того, ВС РФ поразили живую силу и технику штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Коломийцев, Подгавриловки, Ивановки Днепропетровской области, Вольнянки и Желтой Кручи Запорожской области