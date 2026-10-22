Москва22 октВести.Село Мировка в Запорожской области перешло под контроль российских войск. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Мировку освободили бойцы подразделений Восточной группировки войск.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Мировка Запорожской областиговорится в сообщении ведомства
Российские военные также нанесли поражение живой силе и технике трех украинских десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, а также бригад морской пехоты и теробороны ВСУ.
Потери противника составили более 245 военнослужащих и восемь автомобилей.
Днем ранее ВС РФ освободили Червоный Яр и Юльевку в Запорожской области. Населенные пункты перешли под контроль подразделений группировок войск "Восток" и "Днепр".