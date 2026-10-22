Российские военнослужащие освободили Мировку в Запорожской области ВС России освободили село Мировка в Запорожской области

Москва22 окт Вести.Село Мировка в Запорожской области перешло под контроль российских войск. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Мировку освободили бойцы подразделений Восточной группировки войск.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Мировка Запорожской области говорится в сообщении ведомства

Российские военные также нанесли поражение живой силе и технике трех украинских десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, а также бригад морской пехоты и теробороны ВСУ.

Потери противника составили более 245 военнослужащих и восемь автомобилей.

Днем ранее ВС РФ освободили Червоный Яр и Юльевку в Запорожской области. Населенные пункты перешли под контроль подразделений группировок войск "Восток" и "Днепр".