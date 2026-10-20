Москва20 октВести.Вооруженные силы России освободили населенный пункт Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там отметили, что подразделения "Востока" продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Тимошевка Запорожской областиговорится в заявлении ведомства
Кроме того, российские средства протвовоздушной обороны за сутки ликвидировали 383 беспилотника ВСУ.
Накануне российские войска освободили Омельник в Запорожской области.