Москва24 нояВести.Российская армия взяла под контроль село Барвиновка в Запорожской области. Об этом заявило Минобороны РФ.
Согласно этой информации, населенный пункт был взят под контроль силами группировки войск "Восток".
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барвиновка Запорожской областиговорится в материале ведомства
Кроме того, Минобороны сообщило, в частности, что силы противовоздушной обороны РФ сбили 1 047 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации за сутки.