Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Барвиновку в Запорожской области

ВС РФ освободили Барвиновку в Запорожской области Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Барвиновку в Запорожской области

Москва24 ноя Вести.Российская армия взяла под контроль село Барвиновка в Запорожской области. Об этом заявило Минобороны РФ.

Согласно этой информации, населенный пункт был взят под контроль силами группировки войск "Восток".

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барвиновка Запорожской области говорится в материале ведомства

Кроме того, Минобороны сообщило, в частности, что силы противовоздушной обороны РФ сбили 1 047 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации за сутки.