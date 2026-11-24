Силы ПВО РФ сбили 1 047 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации за сутки Минобороны: силы ПВО РФ сбили 1 047 дронов ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Москва24 ноя Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 1047 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 24 ноября.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 1047 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

В Минобороны также, в частности, привели общую статистику с начала проведения СВО. Согласно этим данным, за все время были уничтожены 284 вертолета, 1797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 674 самолета, 297 150 дронов и другое.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что с позднего вечера понедельника, 23 ноября, до 8 утра вторника на столичный регион направлялись 355 беспилотников.