Москва20 авгВести.Средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 1504 украинских беспилотника самолетного типа и 11 управляемых авиационных бомб в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.
Сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 1504 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении оборонного ведомства
По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации были уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 214 914 беспилотных летательных аппаратов, а также 669 зенитных ракетных комплексов.
Ранее Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по складам с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.