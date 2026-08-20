Средства ПВО сбили за сутки более 1,5 тысячи дронов в зоне спецоперации

Более 1,5 тыс. украинских дронов сбито в зоне СВО за сутки Средства ПВО сбили за сутки более 1,5 тысячи дронов в зоне спецоперации

Москва20 авг Вести.Средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 1504 украинских беспилотника самолетного типа и 11 управляемых авиационных бомб в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.

Сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 1504 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации были уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 214 914 беспилотных летательных аппаратов, а также 669 зенитных ракетных комплексов.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по складам с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.