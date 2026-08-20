ВС РФ нанесли удар по складам с военным имуществом в Черноморске и Южном

Российская армия ударила по складам ВСУ в портах Черноморска и Южного ВС РФ нанесли удар по складам с военным имуществом в Черноморске и Южном

Москва20 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по складам с военным имуществом в портах Черноморск и Южный, сообщили в Минобороны России.

Вечером 19 августа в портах Черноморск и Южный поражены склады с военным имуществом говорится в сообщении ведомства

Кроме того, в ночь на 20 августа ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве и Киевской области.

19 августа Минобороны РФ сообщало о поражении предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Черноморск.