МО: ВС РФ поразили предназначенные для ВСУ резервуары с ГСМ в Черноморске

Российская армия поразила предназначенные для ВСУ резервуары с ГСМ в Черноморске МО: ВС РФ поразили предназначенные для ВСУ резервуары с ГСМ в Черноморске

Москва19 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины, используемой в интересах украинской армии. В Черноморске поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), сообщили в Минобороны России.

19 августа в порту Черноморск поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ говорится в сообщении ведомства

Удары наносятся беспилотными летательными аппаратами, уточнили в МО РФ.

Ранее украинский эксперт Сергей Куюн сообщил, что Украина потеряла до 30% поставок топлива из-за ударов российской армии по судам и инфраструктуре портов на Черном море.