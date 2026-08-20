Telegraph: отставка министра обороны Украины Федорова пошла на пользу России Telegraph: увольнение Федорова с поста главы МО Украины сыграло на руку РФ

Москва20 авг Вести.Увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны Украины могло сыграть на руку России. Такое мнение выразила британская газета The Telegraph.

По оценке издания, решение главы киевского режима Владимира Зеленского дало российскому лидеру Владимиру Путину дополнительный политический инструмент. В статье утверждается, что отставка популярного министра соответствует интересам Кремля и ослабляет позиции Киева.

The Telegraph также пишет, что бывший министр нанес удар по легитимности Зеленского, когда выступил с призывом провести выборы на Украине. По мнению авторов материала, такое требование может быть выгодно не только Москве, но и тем представителям администрации Дональда Трампа, которые скептически относятся к поддержке Украины.

С поста министра обороны Украины Федоров был смещен 14 июля. Владимир Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Александром Сырским, занимавшим пост главнокомандующего ВСУ. С 16 июля на Украине начались митинги с требованием восстановить Федорова в должности.

Накануне газета Le Monde написала, что Федоров после отставки решил публично выступить против Зеленского и призвал провести выборы. В видеообращении от 18 августа Федоров не называл Зеленского напрямую, но резко раскритиковал украинскую политическую систему. Он обвинил власти в коррупции, кризисе управления и утрате доверия граждан.

По оценке издания, этим выступлением Федоров перешел границу, которую с 2022 года не решались пересекать другие влиятельные украинские политики. Le Monde отмечает, что экс-министр рискует своей карьерой, но одновременно демонстрирует собственные политические амбиции.