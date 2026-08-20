Москва20 авг Вести.Посольство РФ в Париже рекомендует французам, желающим стать наемниками и воевать на стороне Украины, заучить фразу "кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". Об этом РИА Новости заявили в российской дипмиссии.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая практически открыто посылает своих военных в другие страны для участия в конфликтах. Потери французской армии на Украине могли достичь нескольких сотен человек.

Посольство… полностью разделяет крылатую фразу "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет" и рекомендует внимательно заучить ее всем французам, помышляющим повоевать против нашей страны на стороне террористического киевского режима прокомментировали в посольстве сообщение силовиков

При этом в дипмиссии отметили, что не располагают точной статистикой о количестве отправившихся на Украину наемников из Франции.

Ранее финский журналист Кости Хейсканен рассказал, что иностранные наемники, заезжающие на Украину под видом волонтеров, совершают военные преступления против гражданского населения. Он добавил, что особенно много иностранных военнослужащих в подразделениях БПЛА.