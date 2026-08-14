Названы потери среди французских наемников, воюющих на стороне ВСУ Франция могла потерять несколько сотен наемников, воюющих за Украину

Москва14 авг Вести.Потери среди французской армии могли достичь несколько сотен человек. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

По информации собеседника ТАСС, сославшегося на американских военных, Париж мог направить на Украину несколько сотен военнослужащих.

Потери французской армии на Украине, по разным данным, составляют от 10 до нескольких сотен человек сказали агентству в российских структурах

В ведомстве отметили, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая практически открыто посылает своих военных в другие страны для участия в конфликтах.

Ранее финский журналист Кости Хейсканен рассказал, что иностранные наемники, заезжающие на Украину под видом волонтеров, совершают военные преступления против гражданского населения. Он добавил, что особенно много иностранных военнослужащих в подразделениях БПЛА.