Наемники приезжают на Украину по видом волонтеров Журналист Хейсканен рассказал о преступлениях наемников в рядах ВСУ

Москва13 авг Вести.Иностранные наемники, заезжающие на Украину под видом волонтеров, совершают военные преступления против гражданского населения. Об этом ИС "Вести" рассказал финский журналист Кости Хейсканен.

Он добавил, что особенно много иностранных военнослужащих в подразделениях БПЛА.

Эти БПЛАшники, которые убивают этих мирных людей, это же есть в том числе и западные наемники, как их называют, волонтеры. В том числе и финны, которых большое количество именно в БПЛА. Поэтому, конечно, безусловно, … будет и Нюрнбергский трибунал номер два, и все эти … нелюди, которые делают вот это, должны отвечать заявил Хейсканен

Ранее сообщалось, что FPV-дрон ВСУ ударил по машине в Шебекине. Пострадали два человека.