Финский экс-депутат считает, что финнов вербуют в ВСУ через посольство Украины

Финский экс-депутат: финнов вербуют в ряды ВСУ через украинское посольство Финский экс-депутат считает, что финнов вербуют в ВСУ через посольство Украины

Москва6 авг Вести.Финнов вербуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) через посольство Украины в Хельсинки. Такое мнение высказал бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен в беседе с РИА Новости.

Это вполне возможно сказал Туртиайнен, отвечая на вопрос о том, ведет ли украинское посольство в Хельсинки работу по привлечению наемников на Украину

До этого экс-депутат финского парламента заявил, что граждане Финляндии, которые становятся наемниками в рядах ВСУ, являются фашистами.

Ранее финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, сообщила, что в центре Хельсинки проводят мероприятия, направленные на вербовку молодых людей в ряды Вооруженных сил Украины. Там расположен торгово-деловой комплекс Камппи, где ходят вербовщики, которые в личных беседах с людьми выясняют отношение собеседников к украинскому конфликту и их готовности воевать против РФ.