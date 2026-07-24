Как фашисты: финский военкор Хейсканен об ударах ВСУ по топливным резервуарам Финский военкор Хейсканен: ВСУ бьют по топливным резервуарам по лекалам нацистов

Москва24 июл Вести.Боевики киевского режима под руководством западных кураторов наносят удары по российским топливным резервуарам, действуя как фашисты в годы Второй мировой войны. На это указал в беседе с ТАСС финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

Украина, западные кураторы, они задумали это давно по лекалам Второй мировой войны. То, что делали фашисты - продовольствие уничтожали, топливные резервуары уничтожали, дома у людей сжигали, идет по этой тропе и эта фашистская, натовская, украинская гнида цитирует его агентство

Несмотря на это, отметил собеседник издания, российские военнослужащие готовы "землю грызть", чтобы добиться своего.

Ранее Хейсканен заявил, что Хельсинки могут быть причастны к терактам, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают на территории России.