Поддубный раскрыл, как удары ВС РФ влияют на обстановку на фронте Поддубный: удары по "кровеносной системе" ВСУ лишают противника мобильности

Москва29 июн Вести.Удары Вооруженных сил РФ по хранилищам топлива противника лишают боевиков ВСУ мобильности. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что удары ВС РФ по "кровеносной системе" группировки ВСУ идут системно.

Поражение хранилищ ГСМ напрямую лишает ВСУ мобильности, подвоз горючки на передний край становится опаснее, дороже и дольше. И над этим работают наши специалисты БпС: на кадрах поражение хранилища ГСМ в Кировоградской области. Умные "Герань-4" разрушили ряд объектов хранилища и подожгли резервуары с топливом. Мониторинговым каналам противника осталось только публиковать кадры с активным горением на уже бывшем топливном складе написал Поддубный

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР).