Москва29 июнВести.Удары Вооруженных сил РФ по хранилищам топлива противника лишают боевиков ВСУ мобильности. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.
Он отметил, что удары ВС РФ по "кровеносной системе" группировки ВСУ идут системно.
Поражение хранилищ ГСМ напрямую лишает ВСУ мобильности, подвоз горючки на передний край становится опаснее, дороже и дольше. И над этим работают наши специалисты БпС: на кадрах поражение хранилища ГСМ в Кировоградской области. Умные "Герань-4" разрушили ряд объектов хранилища и подожгли резервуары с топливом. Мониторинговым каналам противника осталось только публиковать кадры с активным горением на уже бывшем топливном складенаписал Поддубный
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР).