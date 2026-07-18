Военкор Хейсканен сообщил о причастности Финляндии к терактам ВСУ в РФ Военкор Хейсканен: Финляндия причастна к терактам ВСУ на территории РФ

Москва18 июл Вести.Финляндия имеет отношение к террористическим атакам, совершаемым Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории России. Об этом сообщил финский военкор Кости Хейсканен агентству ТАСС.

Как поясняется, спецслужбы Украины планировали задействовать финскую взрывчатку марки Peno, чтоб совершить теракты на Крымском мосту. В Россию она попадала разными методами, в основном путем заброски контейнеров с грузом с беспилотников самолетного типа.

Финляндия может быть к этому причастна, потому что если послушать высказывания финских политиков, то понятно, что они готовы на различные провокации, террористические акты. Учитывая, что [спикер парламента] Юсси Халла-ахо заявил: "Мы будем покупать снаряды и писать на них "за Карелию" и "чем больше русских мы убьем, тем лучше", конечно, на такие провокации и теракты Финляндия пойдет рассказал военкор

По его словам, в зоне проведения специальной военной операции на сегодняшний день работает большое количество финских специалистов по беспилотникам, в том числе на красноармейском направлении и в Запорожской области.

И это показывает то, что финны поддерживают целиком и полностью Украину, воровской и фашистский режим людолова [главы киевского режима Владимира] Зеленского и его приспешников добавил Хейсканен

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что террористические атаки на территории России являются совместным преступлением киевского режима и Запада.

Ранее политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов рассказал, что России необходимо начать наказывать за теракты, которые совершает киевский режим, не Украину, а элиты коллективного Запада. По его словам, сегодня Россия ведет боевые действия не против режима на Украине, а со всей обнаглевшей элитой Запада.