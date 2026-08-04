Москва4 авг Вести.Граждане Финляндии, которые становятся наемниками в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются фашистами, заявил бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен в интервью РИА Новости.

Они фашисты. Я хочу спросить у них, неужели они действительно считают, что находятся на правильной стороне истории? приводит РИА Новости слова Туртиайнена

Политик являлся депутатом парламента Финляндии с 2019 года по 2023 год. В 2021 году Туртиайнена исключили из партии "Истинные финны" за мнение, не совпадающее с официальным курсом партии.

После этого Туртиайнен основал новое политическое движение "Власть принадлежит народу", которое выступало за укрепление отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.

В конце 2025 года Туртиайнен и его супруга переехали в Россию, получив статус беженцев.

Командир подразделения спецназа "Ахмат" с позывным Аид рассказал, что южноамериканские наркокартели отправляют на Украину большое количество наемников.