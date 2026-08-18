Москва18 авгВести.Средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне спецоперации 1671 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российское военное ведомство ежедневно сообщает о событиях в зоне СВО в сводке, которую публикует в своем канале в мессенджере MAX.
Средствами противовоздушной обороны сбиты … 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении оборонного ведомства
Кроме того, обнаружены и ликвидированы 10 управляемых авиационных бомб, а также два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS
С начала проведения специальной военной операции были уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 212 445 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 624 танка и другие боевые бронированные машины, отмечает Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО в ночь на вторник, 18 августа, перехватили и уничтожили 791 украинский беспилотник.