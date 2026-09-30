Средства ПВО сбили за сутки 768 украинских дронов в зоне спецоперации Минобороны РФ: средства ПВО сбили за сутки 768 беспилотников ВСУ в зоне СВО

Москва30 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 768 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили 30 сентября в Министерстве обороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 768 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск ударили по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских боевиков.

Помимо этого российские силы поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, места хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Поражение, как уточнили в российском военном ведомстве, нанесено в 154 районах.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в ночь на среду, 30 сентября, уничтожили 384 украинских дрона в небе над регионами России. Как уточняли в Минобороны РФ, вражеские дроны были сбиты в период с 20.00 мск 29 сентября до 8.00 мск 30 сентября.