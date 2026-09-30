Минобороны: ПВО в ночь на среду сбила 384 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Силы ПВО в ночь на среду сбили 384 беспилотника ВСУ над регионами России Минобороны: ПВО в ночь на среду сбила 384 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Москва30 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 30 сентября, уничтожили 384 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были сбиты в период с 20.00 мск 29 сентября до 8.00 мск 30 сентября.

В течение прошедшей ночи ... дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении МО

В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской, Волгоградской, Орловской, Воронежской, Костромской, Курской, Саратовской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на вторник, 29 сентября, уничтожили 129 украинских дронов над регионами России.