Силы ПВО за ночь перехватили 384 беспилотника ВСУ над регионами России Минобороны: силы ПВО России за ночь перехватили 384 беспилотника ВСУ

Москва8 сен Вести.Силы российской противовоздушной обороны в ночь на вторник уничтожили 384 украинских беспилотника в небе над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеские БПЛА ликвидировали в период с 20.00 мск 7 сентября до 8.00 мск 8 сентября.

Уточняется, что украинские беспилотники уничтожили над Белгородской, Воронежской, Брянской, Волгоградской, Курской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Орловской, Саратовской и Смоленской областями, а также над Московским регионом.

Кроме того, дежурные средства ПВО перехватили дроны ВСУ над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что из-за атаки беспилотников ВСУ на Саратов ночью 8 сентября пострадали 10 человек. Ранены в том числе трое детей, шесть человек госпитализированы.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о порядка 100 украинских беспилотниках, сбитых над регионом в ночь на вторник.