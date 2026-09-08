Около 100 украинских БПЛА сбито в небе над Ростовской областью

Около 100 БПЛА уничтожено над Ростовской областью Около 100 украинских БПЛА сбито в небе над Ростовской областью

Москва8 сен Вести.Около 100 украинских беспилотников уничтожено в небе над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские атаки были отражены ночью 8 сентября.

В ходе отражения воздушной атаки … уничтожено около 100 БПЛА в 10 районах области: Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Мясниковском, Каменском, Миллеровском, Куйбышевском, Чертковском, Азовском, Морозовском написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

В Чертковском районе в результате падения обломков дрона загорелась сухая растительность — огонь уже ликвидирован.

Беспилотная опасность сохраняется на всей территории Ростовской области. Жителей призвали быть более внимательными и осторожными.