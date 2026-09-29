Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили 21 дрон ВСУ над российскими регионами

МО РФ: средства ПВО за день уничтожили 21 украинских БПЛА над регионами России Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили 21 дрон ВСУ над российскими регионами

Москва29 сен Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 21 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня, с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Черного моря говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 29 сентября сбили 129 украинских дронов над российскими регионами.