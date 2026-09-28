Москва28 сенВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 14 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 08:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моряговорится в сообщении
Ранее стало известно, что в ночь на 28 сентября российские системы ПВО сбили 254 украинских беспилотника в небе над 16 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.