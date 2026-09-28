Минобороны РФ: силы ПВО За день уничтожили 14 дронов ВСУ над регионами России

МО РФ: средства ПВО за день сбили 14 украинских БПЛА над российскими регионами Минобороны РФ: силы ПВО За день уничтожили 14 дронов ВСУ над регионами России

Москва28 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 14 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 08:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря говорится в сообщении

Ранее стало известно, что в ночь на 28 сентября российские системы ПВО сбили 254 украинских беспилотника в небе над 16 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.