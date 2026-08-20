Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили 64 дрона ВСУ над российскими регионами

Средства ПВО за день уничтожили 64 украинских БПЛА над территорией России Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили 64 дрона ВСУ над российскими регионами

Москва20 авг Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение дня с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым говорится в сообщении

Также дроны ВСУ были сбиты над акваторией Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 августа силы ПВО РФ уничтожили 726 украинских беспилотников над территорией России.