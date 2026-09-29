Москва29 сенВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 29 сентября, уничтожили 129 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 28 сентября текущего года до 8.00 мск 29 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типасказано в сообщении
Уточняется, что вражеские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что средства ПВО в период с 08.00 до 20.00 мск 28 сентября уничтожили 14 украинских дронов над российскими регионами.