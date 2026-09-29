Минобороны: ПВО в ночь на вторник сбила 129 дронов ВСУ над регионами России

Средства ПВО в ночь на вторник сбили 129 беспилотников ВСУ над регионами России Минобороны: ПВО в ночь на вторник сбила 129 дронов ВСУ над регионами России

Москва29 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 29 сентября, уничтожили 129 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи в период с 20​​​.00 мск 28 сентября текущего года до 8.00 мск 29 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

Уточняется, что вражеские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что средства ПВО в период с 08.00 до 20.00 мск 28 сентября уничтожили 14 украинских дронов над российскими регионами.