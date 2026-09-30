Москва30 сенВести.Минувшей ночью дежурные расчеты ПВО при отражении воздушной атаки на Ростовскую область ликвидировали свыше 30 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Дроны сбили в Каменске-Шахтинском и шести районах области: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 30 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 6 районах области

написал Юрий Слюсарь

В Чертковском районе из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава. В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание уже ликвидировали.