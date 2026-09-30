Более 30 БПЛА уничтожили над Ростовской областью за ночь

В Ростовской области за ночь сбили свыше 30 беспилотников Более 30 БПЛА уничтожили над Ростовской областью за ночь

Москва30 сен Вести.Минувшей ночью дежурные расчеты ПВО при отражении воздушной атаки на Ростовскую область ликвидировали свыше 30 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Дроны сбили в Каменске-Шахтинском и шести районах области: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 30 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 6 районах области написал Юрий Слюсарь

В Чертковском районе из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава. В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание уже ликвидировали.