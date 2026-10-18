Минобороны РФ: средства ПВО сбили за сутки более 1200 украинских беспилотников

Силы ПВО ВС России сбили 1256 беспилотников ВСУ за сутки Минобороны РФ: средства ПВО сбили за сутки более 1200 украинских беспилотников

Москва18 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 1256 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты... 1256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в заявлении

Ранее в Минобороны отчитались, что 1015 дронов были ликвидированы силами ПВО в период с 20:00 17 октября до 8:00 18 октября.

Кроме того, добавили в оборонном ведомстве, за сутки средства ПВО перехватили и уничтожили семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго".