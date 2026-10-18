Силы ПВО ВС РФ уничтожили более 1000 украинских БПЛА в ночь на 18 октября

Средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 1015 дронов ВСУ над регионами России Силы ПВО ВС РФ уничтожили более 1000 украинских БПЛА в ночь на 18 октября

Москва18 окт Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 18 октября, сбили 1015 украинских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

С 20.00 17 октября до 8.00 18 октября, дежурными силами ПВО уничтожены 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над Черным морем.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 17 октября, средства ПВО уничтожили над регионами страны 610 беспилотников ВСУ.