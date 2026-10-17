МО РФ: силы ПВО сбили 610 беспилотников ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Российские военные сбили 610 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем МО РФ: силы ПВО сбили 610 беспилотников ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Москва17 окт Вести.Российские дежурные силы противовоздушной обороны за 12 часов с вечера пятницы перехватили и уничтожили 610 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщает Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи с 20.00 16 октября до 8.00 17 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 610 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа проинформировало военное ведомство

Отмечается, что беспилотники были сбиты над территориями Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее министерство обороны сообщало, что Вооруженные силы РФ сбили за неделю почти 5,7 тыс. украинских БПЛА в зоне проведения спецоперации.