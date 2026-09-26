Москва26 сенВести.Российская противовоздушная оборона уничтожила 105 беспилотников вооруженных сил Украины за 12 часов, сообщило Минобороны РФ.
БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
В период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении за сутки 1222 украинских беспилотников. Также были перехвачены четыре управляемые авиабомбы и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.