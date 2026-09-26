ПВО уничтожила 105 украинских БПЛА за 12 часов МО РФ: ПВО нейтрализовала 105 беспилотников ВСУ за 12 часов

Москва26 сен Вести.Российская противовоздушная оборона уничтожила 105 беспилотников вооруженных сил Украины за 12 часов, сообщило Минобороны РФ.

БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

В период с 8​​​.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее МО РФ сообщило об уничтожении за сутки 1222 украинских беспилотников. Также были перехвачены четыре управляемые авиабомбы и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.