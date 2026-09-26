ПВО за сутки сбили 4 управляемых авиабомбы, 2 снаряда HIMARS и 1222 БПЛА ВСУ МО: средства ПВО сбили 4 авиабомбы, 1222 БПЛА ВСУ и 2 снаряда HIMARS

Москва26 сен Вести.Российские средства ПВО за сутки уничтожили в воздухе четыре управляемые авиабомбы, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 1 222 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1 222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа отметили в ведомстве

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Марьино в Сумской области.