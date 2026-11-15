Силы ПВО сбили 230 украинских беспилотников над регионами России за 12 часов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 230 украинских БПЛА за 12 часов Силы ПВО сбили 230 украинских беспилотников над регионами России за 12 часов

Москва15 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня в период с 08.00 до 20.00 МСК дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

По данным ведомства, дроны сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 533 беспилотника украинских войск над регионами РФ в ночь на 15 ноября.