Москва15 нояВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
В течение дня в период с 08.00 до 20.00 МСК дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
По данным ведомства, дроны сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 533 беспилотника украинских войск над регионами РФ в ночь на 15 ноября.