Силы ПВО сбили в ночь на 15 ноября 533 беспилотника ВСУ в небе над Россией

Средства ПВО сбили за ночь 533 беспилотника украинских войск над регионами РФ Силы ПВО сбили в ночь на 15 ноября 533 беспилотника ВСУ в небе над Россией

Москва15 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 15 ноября 533 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об том говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 14 ноября до :00 мск 15 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что дроны противника были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 14 ноября силы ПВО ликвидировали 29 беспилотников противника, а в ночь на 13 ноября была отражена одна из самых масштабных атак на Россию в 2026 году - сбиты почти 1200 дронов.