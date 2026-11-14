Средства ПВО сбили в ночь на 14 ноября 29 беспилотников ВСУ в небе над Россией

Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за ночь над регионами России Средства ПВО сбили в ночь на 14 ноября 29 беспилотников ВСУ в небе над Россией

Москва14 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на субботу, 14 ноября, в небе над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Отмечается, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 ноября Россия перенесла одну из самых масштабных атак БПЛА за последний год. Силы ПВО уничтожили 1198 вражеских беспилотников.