Российские силы ПВО сбили в ночь на 13 ноября около 1200 дронов ВСУ

Средства ПВО сбили за ночь почти 1200 дронов ВСУ над регионами России Российские силы ПВО сбили в ночь на 13 ноября около 1200 дронов ВСУ

Москва13 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 13 ноября почти 1200 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 12 ноября до 8:00 мск 13 ноября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Как отмечается, вражеские дроны были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 ноября российская ПВО уничтожила 71 дрон противника.