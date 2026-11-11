Силы ПВО сбили в ночь на 11 ноября 627 украинских БПЛА в небе над Россией

Средства ПВО сбили за ночь 627 дронов ВСУ над регионами России Силы ПВО сбили в ночь на 11 ноября 627 украинских БПЛА в небе над Россией

Москва11 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 11 ноября 627 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 627 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что БПЛА противника были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 10 ноября были сбиты 155 дронов ВСУ.