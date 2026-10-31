Минобороны: ПВО в ночь на субботу сбила 433 дрона ВСУ над регионами России

Средства ПВО в ночь на субботу сбили 433 дрона ВСУ над регионами России Минобороны: ПВО в ночь на субботу сбила 433 дрона ВСУ над регионами России

Москва31 окт Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 31 октября, сбили 433 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении МО

В оборонном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Липецкой, Смоленской, Ростовской, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей и республик Башкортостан и Татарстан.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в период с 08.00 до 20.00 30 октября уничтожили над российскими регионами 113 украинских беспилотников.