Москва31 октВести.Расчеты противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали четыре беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 4 украинских беспилотниканаписал Дмитрий Миляев
Информации о пострадавших не поступало. Предварительно, здания и инфраструктура не повреждены.
Глава региона предупредил, что угроза атаки беспилотников в Тульской области сохраняется. Жителей просят не терять бдительность: заметив подозрительный предмет, нужно сразу звонить в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.