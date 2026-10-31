ПВО за ночь уничтожила четыре дрона ВСУ над Тульской областью

За минувшую ночь над Тульской областью перехватили четыре беспилотника ПВО за ночь уничтожила четыре дрона ВСУ над Тульской областью

Москва31 окт Вести.Расчеты противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали четыре беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 4 украинских беспилотника написал Дмитрий Миляев

Информации о пострадавших не поступало. Предварительно, здания и инфраструктура не повреждены.

Глава региона предупредил, что угроза атаки беспилотников в Тульской области сохраняется. Жителей просят не терять бдительность: заметив подозрительный предмет, нужно сразу звонить в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.